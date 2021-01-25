Крылатую ракету «Буревестник» с ядерным двигателем в России могут испытать до середины 2021 года

Сегодня, 10:59

Ольга Громова

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Крылатую ракету «Буревестник» с ядерным двигателем в России могут испытать до середины 2021 года
Крылатая ракета «Буревестник»

Развернутый на Новой Земле комплекс крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой может быть испытан уже к середине нынешнего, 2021-ого, года. Об этом проинформировало издание АвиаПро.

Отмечается, что спутниковые снимки последних дней демонстрируют, что работы по организации комплекса с соответствующей инфраструктурой уже подошли к своему завершению. А это означает только одно - на очереди непосредственно сами испытания ракет с неограниченной дальностью.

Ранее некоторые издания сообщали о проведенных близ Ненокса испытаниях «Буревестника». Вскоре после этого CNN выдал сюжет, в котором говорится, что аналогичный комплекс под испытания Россия развернула уже и на Новой Земле. Это событие журналисты связали с намерениями по тестированию ракет именно на большие дистанции.

Специалисты прогнозируют, что крылатая ракета, получившая ядерный двигатель, на вооружение встанет не ранее 2027 года.

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