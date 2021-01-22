В России могут отменить ЕГЭ и вернуться к традиционной системе экзаменов

Сегодня, 14:14

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В России могут отменить ЕГЭ и вернуться к традиционной системе экзаменов

Российские ВУЗы могут вернуться к традиционной системе экзаменов взамен ЕГЭ — причиной этому является несовершенство системы сдачи Единого государственного экзамена. Предполагается, что возврат к стандартным экзаменам может произойти через несколько лет, однако ЕГЭ, возможно, останется в виде формального экзамена, информирует «URA.Ru».

Как отметил член-корреспондент Российской Академии Естественных Наук Сергей Комков, несовершенство системы ЕГЭ и наличие нескольких спорных моментов подтолкнули некоторые ВУЗы сделать запрос на возврат традиционных вступительных экзаменов. Ректоры намерены оставить приоритет именно вступительных профильных экзаменов, и в таком случае ЕГЭ будет учитываться лишь формально.

Руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков указал, что стандартная система аттестации, которая существовала до внедрения ЕГЭ, имеет более совершенную процедуру, и исключает спорные моменты.

«ЕГЭ уже катится к закату — было обязательных четыре предмета, потом два, сейчас остался один. Эта система показала свою нецелесообразность, и в ближайшее время будет проведено инициирование полной отмены ЕГЭ», - отметил Комков. 

Такого же мнения придерживается и заслуженный учитель России, историк Александр Снегуров, хотя и подчеркнул, что быстро избавиться от системы ЕГЭ будет невозможно, и для реформы сдачи экзаменов потребуется несколько лет.

«ВУЗам надоело принимать людей с высочайшими баллами ЕГЭ, которые ничего не знают при этом. Надеемся, что в скором времени ЕГЭ будут учитывать лишь формально», - отметил историк.

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