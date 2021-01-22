Автомобилистов в России обложили новыми штрафами с начала 2021 года

Сегодня, 09:34

Анна Лисова

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Автомобилистов в России обложили новыми штрафами с начала 2021 года

В 2021 году в России вступили в силу изменения в правилах дорожного движения, нарушение которых будет облагаться штрафами. 

В частности, появился штраф за нарушение длительности парковки. Теперь за «Нарушения требований в области благоустройства территории, совершенные с использованием транспортных средств» владельцы автомобилей брошенных во дворе, будут штрафоваться на 1-3 тыс. рублей.  Это касается в том числе разукомплектованных автомобилей.

Как объяснили эксперты, разукомплектованным автомобилем считается даже автомобиль, у которого нет капота или фары, либо дверцы, либо этот автомобиль поврежден огнем. 

Стоит учитывать, что запрещается парковка на газоне или любой другой благоустроенной территории, включая частные сектора. Штрафовать будут и за езду вне дорожного покрытия. За это нарушение введен штраф в размере 4 тыс. рублей. 

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