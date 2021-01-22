Автомобилистов в России обложили новыми штрафами с начала 2021 года

В 2021 году в России вступили в силу изменения в правилах дорожного движения, нарушение которых будет облагаться штрафами.

В частности, появился штраф за нарушение длительности парковки. Теперь за «Нарушения требований в области благоустройства территории, совершенные с использованием транспортных средств» владельцы автомобилей брошенных во дворе, будут штрафоваться на 1-3 тыс. рублей. Это касается в том числе разукомплектованных автомобилей.

Как объяснили эксперты, разукомплектованным автомобилем считается даже автомобиль, у которого нет капота или фары, либо дверцы, либо этот автомобиль поврежден огнем.

Стоит учитывать, что запрещается парковка на газоне или любой другой благоустроенной территории, включая частные сектора. Штрафовать будут и за езду вне дорожного покрытия. За это нарушение введен штраф в размере 4 тыс. рублей.