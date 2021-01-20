Пригожин рассказал "Открытым медиа" о смысле исков против оппозиционных СМИ

Сегодня, 20:29

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Пригожин рассказал "Открытым медиа" о смысле исков против оппозиционных СМИ

Петербургский предприниматель Евгений Пригожин выразил надежду на принятие депутатами закона, касающегося запрета антироссийских СМИ, распространяющих недостоверную информацию. 

Корреспонденты «Открытых медиа» поинтересовались у бизнесмена насчет цели судебного иска к журналисту Максиму Шевченко, главреду издания «Медуза» и «Довод» Ивану Колпакову и Илье Косыгину. В частности, они спросили Пригожина, является ли иск инструментом борьбы с критикой.

Пресс-служба компании «Конкорд» сообщила, что целью разбирательства является борьба с распространением недостоверной информации и призывами людей к участию в незаконных митингах.

Также был обнародован ответ Пригожина журналисту «Открытых медиа» Максиму Гликину. Бизнесмен отметил важность принятия закона, который позволил бы запрещать недобросовестные СМИ и интернет-ресурсы, финансирующийся врагами России из-за границы. В качестве одного из таких спонсоров предприниматель упомянул Михаила Ходорковского.

Помимо этого, Пригожин посоветовал корреспондентам «Открытых медиа» пройти курсы по реабилитации под названием «Не плюй в колодец» в Медиагруппе «Патриот».

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