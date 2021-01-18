«Больничная еда»: Россиянин описал шведский стол в популярном отеле Сочи

Сегодня, 17:09

Ольга Громова

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«Больничная еда»: Россиянин описал шведский стол в популярном отеле Сочи

«Больничная еда» - такими словами описал питание россиянин, который отдыхал в популярном отеле Сочи. Своим мнением соотечественник поделился на одном из каналов «Яндекс.Дзен».

По его словам, отелем был заявлен шведский стол, но еда была такой, словно ее готовили для столовой бюджетной больницы. Мужчина честно признался, что его семья на питании от гостиницы просидела один день.

«Все-таки мы приехали в отпуск, а не в ссылку», — объяснил он.

Турист отметил, что на завтрак предлагали самые дешевые, которые можно только найти, сыры и колбасы. Были еще вареные сосиски, два вида каши да еще несвежие блины. Отдыхающий предположил, что перед подачей на стол их разогревали в микроволновке. А есть их постояльцам предлагалось даже не со сметаной - со сметанным продуктом.

На обед выбор блюд был более широким. Удивил подход работников общепита отеля.

«Утренние сосиски порезали на кусочки и потушили вместе с капустой — получилось новое блюдо. Также добавились гарниры в виде гречки, разваренных макарон и картошки», — делится впечатлениями турист.

Также можно было отведать «самые простые» супы, салаты и маленькие пельмени - они, похоже, были альтернативой мясным блюдам. Так как настоящее мясо в отеле предлагали только вечером - на ужин предлагалась вареная курица.

«Хорошо, что мы узнали меню заранее и вечером смогли поужинать уже в другом месте, — нам такой "диеты" хватило за глаза», — резюмировал мужчина.

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