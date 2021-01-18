Пригожин выступил за лишение Навального гражданства России

Сегодня, 12:44

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Пригожин выступил за лишение Навального гражданства России

В минувшее воскресенье, 17 января Алексей Навальный вернулся из Германии в Москву. Свое мнение по этому поводу высказал петербургский бизнесмен Евгений Пригожин. 

В своем ответе предприниматель напомнил, что во времена СССР людей, пойманных на сотрудничестве с иностранными государствами, лишали гражданства и выгоняли с территории страны. По этой причине Пригожин предложил аналогичным образом поступить с Навальным. Оппозиционер на данный момент находится в СИЗО и ожидает суда, который состоится в начале февраля.

«Пусть Навальный проживет остаток жизни кассиром в пражском супермаркете, но не забудет, что часть зарплаты надо отдавать по искам за долги», – отметил Пригожин.

Бизнесмен напомнил, что глава так называемого ФБК, пока находился в ФРГ, призывал Евросоюз наложить ограничения на граждан РФ. Данную меру он называл «наказанием» за инцидент с его «отравлением». Пригожин отметил, что цель этих санкций заключалась в том, чтобы сделать уровень жизни россиян заметно ниже. 

В заключение предприниматель отметил, что Навальный перешагнул грань в ноябре прошлого года, когда обратился к ЕС с требованием наложить ограничения на экономику РФ. 

«Так, чтобы российский народ жил победнее, а американские олигархи банковские счета набивали и радовались, глядя, как этот псевдополитический маньяк гадит в собственной стране», – объяснил Пригожин.

Напомним, Навальный вернулся на территорию РФ в минувшее воскресенье. Он был задержан уже во время прохождения паспортного контроля по причине многочисленных нарушений условий испытательного срока. На текущий момент Навального заключили под стражу. Судебный процесс по замене главе ФБК условного срока по делу «Ив Роше» на реальный состоится 2 февраля.

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