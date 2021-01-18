Пожилые россияне вакцину от коронавируса переносят лучше молодых

Сегодня, 13:24

Ольга Громова

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Пожилые россияне вакцину от коронавируса переносят лучше молодых

С побочными эффектами вакцины от коронавируса, преимущественно, сталкиваются молодые люди. Пожилые россияне, как правило, переносят прививку легче. Об этом рассказал Андрей Тяжельников, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы.

По его информации, побочные эффекты встречаются не часто - примерно у 10 процентов пациентов. В большинстве своем «побочки» такие же, как и при введении вакцины от гриппа - повышение температуры и болезненные ощущения в месте введения препарата.

«Как ни странно, люди старшего возраста переносят вакцину лучше, чем молодые», — заявил Тяжельников на программе «Док-Ток», которая выходит в эфире Первого канала.

Ранее СМИ сообщили о том, что в Германии после введения вакцины Pfizer/BioNTech скончались 10 пациентов. Все они являлись пожилыми людьми - пациентам было от 79 до 93 лет.

Также более 20 пациентов после введения этой же вакцины скончались в Норвегии. А в Израиле у некоторых пациентов этот препарат вызвал паралич лица.

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