Министр туризма Камчатки объяснила свой пост про «сброд» и «токсичных людей»

Министр туризма Камчатки Наталия Максименко объяснила посыл своей публикации в социальной сети, где она призывала не тратить энергию на токсичных людей и «прочий сброд». Публикация на ее странице появилась в минувшее воскресенье.

Максименко призывала граждан не тратить энергию понапрасну - «на энергетических вампиров, негативные мысли, токсичных людей и прочий сброд». Она при этом заявила, что продолжит работать и впредь, а время в данной ситуации - «лучший судья».

Поскольку пост был пространным, пользователям сети довелось догадываться, что конкретно имела в виду чиновница. Согласно предположению, такой была ее реакция на какое-нибудь критическое замечание.

Аудиторию покоробило от слова «сброд» - у Максименко спросили, кого конкретно она имела в виду. Чиновница отреагировала быстро - и заменила фразу на «прочие отрицательные эмоции». Но сегодня министр туризма решила объясниться.

«Главный посыл публикации — мыслить и действовать позитивно, невзирая на трудности, неприятности и досужие разговоры», - пишет Максименко в своем Instagram.

Она добавила, что сейчас надо уметь отгораживаться от негатива и отрицательных посылов, передает РИА Новости.

Добавим, что многие российские чиновники уже отличились неосторожными и скандальными высказываниями, поэтому сейчас большинство стараются «причесывать» свои публикации.