Татьяна Голикова призвала переболевших COVID-19 не торопиться с вакцинацией

Россиянам, перенесшим коронавирусную инфекцию, с вакцинацией от COVID-19 торопиться не следует. Об этом сегодня, 18 января, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

Невзирая на то, что, как следует из исследований ученых, после перенесенного ковида антитела в организме переболевшего человека могут снижаться, это, как подчеркнула она, не значит, что клеточный иммунитет или клеточная память уходят.

«Повторно люди заболевают крайне редко, это единичные случаи, и об этом показывают и свидетельствуют все наши наблюдения. Поэтому тем, кто перенес эту инфекцию, пока не следует торопиться с прививкой», - сказала Голикова в ходе состоявшейся сегодня пресс-конференции.

Брифинг был посвящен старту в России массовой вакцинации от коронавируса.

Между тем неутешительные вести пришли из Германии. Там тоже выявлена новая мутация коронавируса. Отклоняющиеся результаты при исследовании мазков, взятых у людей с подозрением на коронавирус, были замечены на минувшей неделе в одной из клиник Баварии.

Замороженные образцы трех больных в среду были доставлены в Берлин, а через два дня специалисты «Шарите» подтвердили подозрения о том, что речь идет о новой мутировавшей вариации SARS-CoV-2.