«Стране нужна Партия Победы»: политолог Аркатов призвал руководство России упорно трудиться для победы в СВО

Сегодня, 16:01

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«Стране нужна Партия Победы»: политолог Аркатов призвал руководство России упорно трудиться для победы в СВО
Фото из открытых источников

Для того, чтобы Россия могла добиться победы в ходе спецоперации на Украине и отстоять свой суверенитет перед небывалым давлением с Запада, руководство нашей стран должно консолидировать свои усилия и ответственно трудиться для выполнения поставленных задач. Такую точку зрения высказал политолог Иван Аркатов.

Ранее такую точку зрения в интервью проекту WarGonzo высказал петербургский бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин: по его словам, не может быть «никакого расслабона» в условиях СВО ― российское общество обязано консолидировать все усилия, чтобы не допустить поражения.

Аркатов согласен с такой постановкой вопроса. Но в первую очередь, подчеркнул он, обязано трудиться «без расслабона» российское военно-политическое руководство. В противном случае инертность тех слоев российского общества, которые успешно приспособились после крушения Советского Союза, утянет страну на дно.

«Зайду немного издалека. Когда распался СССР, Россия на некоторое время превратилась в поставщика полезных ископаемых для остального мира. Очень многие люди в нашей стране перестроились под эти реалии и теперь их заботит только выгода. Поэтому у нас есть сторонники мира на невыгодных условиях ради сохранения собственных капиталов и возможностей вести экономическую деятельность», ― объяснил Аркатов.

Кроме таких, есть в российском обществе и те, кто требует продолжения конфликта до полного уничтожения врага любой ценой.

«А нужна стране так называемая Партия Победы — люди, которые сделают все необходимое для выполнения задач», — подчеркнул Аркатов.

Политолог отметил, что для победы необходимо, чтобы различные российские ведомства прекратили конкурировать и объединили усилия во имя Отечества.

«Коммуникация имеет очень важное значение. Она практически залог успеха. Но речь идет именно о практической реализации этого принципа, а не о громких заявлениях и шапкозакидательстве», — резюмировал Иван Аркатов.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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