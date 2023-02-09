«Стране нужна Партия Победы»: политолог Аркатов призвал руководство России упорно трудиться для победы в СВО

Пригожин призвал защищать от дискредитации только обычных бойцов, а не руководство
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Для того, чтобы Россия могла добиться победы в ходе спецоперации на Украине и отстоять свой суверенитет перед небывалым давлением с Запада, руководство нашей стран должно консолидировать свои усилия и ответственно трудиться для выполнения поставленных задач. Такую точку зрения высказал политолог Иван Аркатов.
Ранее такую точку зрения в интервью проекту WarGonzo высказал петербургский бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин: по его словам, не может быть «никакого расслабона» в условиях СВО ― российское общество обязано консолидировать все усилия, чтобы не допустить поражения.
Аркатов согласен с такой постановкой вопроса. Но в первую очередь, подчеркнул он, обязано трудиться «без расслабона» российское военно-политическое руководство. В противном случае инертность тех слоев российского общества, которые успешно приспособились после крушения Советского Союза, утянет страну на дно.
Кроме таких, есть в российском обществе и те, кто требует продолжения конфликта до полного уничтожения врага любой ценой.
Политолог отметил, что для победы необходимо, чтобы различные российские ведомства прекратили конкурировать и объединили усилия во имя Отечества.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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