Американский журналист рассказал, как в России население живет в условиях пандемии

Сегодня, 08:29

Анна Лисова

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Американский журналист рассказал, как в России население живет в условиях пандемии
Американский драматург и журналист Тувия Тененбом

О том, как в России население живет в условиях пандемии, рассказал в своей статье для National Review американский драматург и журналист Тувия Тененбом. 

Он отметил, что был поражен бесстрашием русских в период пандемии, передает РИА Новости

По словам журналиста, если сейчас на Западе люди живут в постоянном страхе, что могут умереть от коронавируса, в Москве и других крупных российских городах работают рестораны и кафе, открыты торговые центры, на улицах и в транспорте достаточно много людей. 

Тененбом пишет, что, к примеру, на входе в метро проверяют, надета ли маска, но немало пассажиров зайдя в метро снимают их. В столице России работает ГУМ, люди ходят на балет, а вот к примеру, на службу в Храм Христа журналиста не пустили, сославшись, что собираться большим числом людей в одном месте нельзя.

Комментируя то, как русские переживают эпидемию, журналист отметил, что сила русских в умении жить надеждами и чувствами, а не логикой и холодными фактами. 

«Они люди, а не компьютеры, и в этом их сила», — объяснил Тененбом.

Побывав в России, отметил журналист, от отдохнул от постоянного страха перед эпидемией. Он подчеркнул, что влюбился в Россию и ее людей.

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