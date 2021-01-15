Американский журналист рассказал, как в России население живет в условиях пандемии

О том, как в России население живет в условиях пандемии, рассказал в своей статье для National Review американский драматург и журналист Тувия Тененбом.

Он отметил, что был поражен бесстрашием русских в период пандемии, передает РИА Новости .

По словам журналиста, если сейчас на Западе люди живут в постоянном страхе, что могут умереть от коронавируса, в Москве и других крупных российских городах работают рестораны и кафе, открыты торговые центры, на улицах и в транспорте достаточно много людей.

Тененбом пишет, что, к примеру, на входе в метро проверяют, надета ли маска, но немало пассажиров зайдя в метро снимают их. В столице России работает ГУМ, люди ходят на балет, а вот к примеру, на службу в Храм Христа журналиста не пустили, сославшись, что собираться большим числом людей в одном месте нельзя.

Комментируя то, как русские переживают эпидемию, журналист отметил, что сила русских в умении жить надеждами и чувствами, а не логикой и холодными фактами.

«Они люди, а не компьютеры, и в этом их сила», — объяснил Тененбом.

Побывав в России, отметил журналист, от отдохнул от постоянного страха перед эпидемией. Он подчеркнул, что влюбился в Россию и ее людей.