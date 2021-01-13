В Свердловской области мужчина потратил 22 миллиона рублей на алкоголь

В Свердловской области мужчина перед Новым годом потратил 22 миллиона рублей на закупку алкоголя. Причем покупал он, преимущественно, пиво. Об этом сообщило местное интернет-издание e1.ru .

Закупался мужчина в Кушве в декабре 2020 года. В чеке, фотографию которого опубликовал портал, насчитывается 175 тысяч позиций. В основном это светлое непастеризованное пиво разных марок.

Кассиры предположили, что уралец покупал такое количество алкоголя для новогоднего корпоратива - праздновали, видать, с размахом. Что, впрочем, сомнительно, учитывая, что на фоне пандемии коронавируса большинство компаний собирать сотрудников в реале отказались.

Эксперты же убеждены, что такая сумма в чеке начала фигурировать из-за технической ошибки.

Так или иначе, но необычной закупкой пива на такую огромную сумму уже заинтересовались работники налоговой службы.