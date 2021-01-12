Россияне раскрыли секреты планирования отпуска при пандемии коронавируса COVID-19

Сегодня, 11:49

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Россияне раскрыли секреты планирования отпуска при пандемии коронавируса COVID-19

Россияне раскрыли секреты планирования отпуска при пандемии коронавируса COVID-19.

Российский сервис бронирования поездок «Туту.ру» провел очередное исследование, на этот раз по теме планирования отпуска во время коронавирусной пандемии. Россияне охотно поделились секретами, как им удается подготовиться к отпуску и распланировать его в сложившихся условиях.

Практически половина соотечественников - 42% - перед тем, как выехать к месту назначения, изучает местную обстановку, в том числе и введенные там ограничительные меры. Например, 20% для этого читают новости, 11% - расспрашивают о реальной обстановке у тамошних знакомых. 9% изучают статистические данные по зараженным. А 2% - ознакамливаются с отзывами тех путешественников, кто сейчас пребывает в этой местности.

Однако все же большая часть россиян - 58% - никак не готовится к предстоящему путешествию, даже в условиях пандемии, и никакой дополнительной информации о месте предполагаемого отдыха не ищут: «они просто едут и все».

По мнению экспертов, в этом году туристический бизнес может пойти по одному из двух сценариев. В первом случае проведется активная вакцинация всего мирового населения и ковид постепенно пойдет на спад. А во втором - вакцинация пойдет медленными темпами или не будет результата от нее, и тогда случится очередная потеря сезона с точки зрения путешествий.

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