Названа дата, от которой зависит курортный сезон 2021 года в России

Сегодня, 12:49

Анна Морозова

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Названа дата, от которой зависит курортный сезон 2021 года в России
Глава TUI Россия Тарас Демура

Российские туроператоры назвали дату, от которой зависит как будет протекать курортный сезон в 2021 году в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом рассказали глава TUI Россия Тарас Демура и генеральный директор TEZ TOUR Воскан Арзуманов.

Демура считает, что в 2021 году есть два варианта развития событий на туристическом рынке в России. Согласно первому, должно производиться активное проведение вакцинации по всему миру, что приведет к постепенному спаду вспышки коронавируса. Если все пойдет по второму сценарию, то будут медленные темпы или не будет эффекта от вакцинации, что грозит очередным крахом сезона путешествий.

Эксперт назвал ключевую дату – 1 марта 2021 года. Он отметил, что если к этому моменту будет благополучная тенденция к улучшению ситуации с коронавирусной инфекцией, то продать лето будет возможным. Если же значимых улучшений не предвидится, то как минимум о половине планов на сезон можно забыть.

Арзуманов утверждает, что на данный момент спрогнозировать, когда туристическая индустрия вернется к обычному режиму работы, невозможно. Вместе с тем, он утверждает, что проблемы в туристической сфере, которые возникли в результате пандемии, к весне этого года вряд ли исчезнут.

Специалист подчеркнул, что россияне смогут посещать те страны мира, которые и ранее были для них открыты, однако ситуация приостановилась, потому что «открытие границ должно быть взаимным».

2 января российские туроператоры сообщили, что в этом году появится новый тип путешествий — «постковидные», которые будут осуществляться с целью восстановления здоровья переболевших инфекцией, а также для профилактики заражения. Стоимость таких программ составляет от шести тысяч рублей в сутки на человека.

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