Эксперты оценили бизнес-климат в Москве

Сегодня, 19:49

Ольга Громова

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Эксперты оценили бизнес-климат в Москве

Представители малого и среднего бизнеса, эксперты и представители федеральной власти бизнес-климат в Москве оценили положительно. Все они были вынуждены признать, что в столице России сложились идеальные условия для открытия бизнеса, а также имеется необходимая для этого база. Речь об инфраструктуре для обучения и поддержки предпринимателей. Это следует из результатов исследования, проведенного холдингом «Ромир».

В нем приняли участие 100 экспертов из столицы - их опрашивали в декабре. 80 процентов из их числа осведомлены о мерах поддержки бизнеса.

«45 процентов опрошенных использовали меры поддержки Москвы. 58 процентов опрошенных оценивают меры поддержки как "положительно" и "нейтрально". 53 процента опрошенных считают московскую поддержку бизнеса достаточной. 49 процентов опрошенных оценили простоту получения московских мер поддержки», - привели в холдинге результаты исследования.

Эксперты и представители бизнеса одной из самых важных мер поддержки предпринимательства в Москве признали предоставление отсрочки платежей по налогам за первый квартал прошлого года, а также отсрочки и освобождения по аренде городского имущества. 

Субсидии, льготные кредиты, гранты для малых и средних предпринимателей, а также гранты для владельцев недвижимости - все эти меры предприниматели сочли крайне важными.

Напомним: в связи с пандемией коронавируса столичные власти вводили различные ограничения, но при этом бизнес старались поддерживать. Начиная с весны прошлого года, правительство Москвы приняло пять антикризисных пакетов, последний датируется декабрем. Всего на поддержку бизнеса было направлено порядка 90 миллиардов рублей.

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