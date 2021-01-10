Жители России массово заявили о желании немедленно улететь в три страны в 2021 году

Сегодня, 10:44

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Жители России массово заявили о желании немедленно улететь в три страны в 2021 году

Российские туристы определили три самых желаемых страны, которые они бы хотели посетить в 2021 году при условии снятия карантинных ограничений. Причем большинство респондентов могли бы отправиться за границу хоть сиюминутно, если бы не карантинные ограничения.

Соскучившиеся по путешествиям россияне высказали готовность к спонтанным и незапланированным поездкам, причем в топ-самых заветных мест попали три страны: Турция — ее указали 10.5% опрошенных, Италия — 9.3%, и США — 8.5% опрошенных. Среди всех респондентов 64% указали готовность путешествовать спонтанно, а 58% могли бы уехать в стану мечты прямо сейчас. 

Также в рейтинге самых желаемых городов оказались Таиланд, Португалия, Мальдивы, Франция, Британия, Испания и Индонезия. Среди российских городов, которые бы хотели посетить россияне, были обозначены Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Калининград и Казань. При этом согласно официальному заявлению главы Ростуризма Зарины Догузовой, открытие границ и возможность беспрепятственно путешествовать для россиян появится не раньше конца 2021 года, и лучше всего планировать свои поездки, начиная с 2022 года.

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