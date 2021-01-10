В российских школах предлагают внедрить систему распознавания лиц

Российское Министерство просвещение и министерство цифры предложило установить в учебных заведениях страны систему распознавания лиц. Об этом сообщает «ТАСС».

Согласно приказу, утверждается стандарт «Цифровая школа», предполагающий обеспечение учебных заведений России средствами видеонаблюдения за учащимися для контроля проведения государственной аттестации. Кроме того, подобное устройство может обеспечить безопасность ученикам и преподавателям. Представители министерств утверждают, что подобная система будет включать в себя средства организации видеосвязи, систему видеоаналитики и видеонаблюдения.

«Видеоналитика представляет собой систему, которая будет мониторить образовательный процесс в круглосуточном режиме. Кроме этого, она способна распознавать лица, вести подсчет количества вошедших и вышедших людей, контролировать появление дыма, следить за оставленными предметами и за скоплением людей», - рассказывается в документе об инновационном устройстве.

Также система видеонаблюдения будет интегрирована с федеральной информационной системой Министерства внутренних дел России, что поможет искать подозреваемых или преступников.