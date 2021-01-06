Российский Минздрав выдал разрешение на исследования вакцины «Спутник Лайт»

Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение клинических исследований безопасности, переносимости и иммуногенности так называемой «лайт-версии» российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом, ссылаясь на реестр ведомства, сообщает информационное агентство РИА Новости.

Отмечается, что испытания «Спутник Лайт-2020» будут длиться до 31 декабря 2021 года. В них будут принимать участие 150 добровольцев.

Александр Гинцбург, директор Центра имени Гамалеи, который разработал вакцину «Спутник V», ранее приоткрыл некоторые подробности о лайт-версии препарата.

Так, предполагается, что будет применена схема одного укола и более короткий период выработки антител. После вакцинации приобретенный иммунитет от коронавируса будет сохраняться в течение трех-четырех месяцев. Эффективность препарата ожидается на уровне 85 процентов.

Если привитый лайт-вакциной все же заразится коронавирусной инфекцией, она будет протекать у него в легких формах, поскольку возбудитель не сможет опуститься в легкие.

Гинцбург рассказывал, что россиян продолжат прививать «Спутником V», а его лайт-вариацию в планах поставлять за рубеж. Благодаря этому подходу можно будет быстро сбить пик заболеваемости и смертности.