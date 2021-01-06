Льготные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» продлили до 2023 года

Льготные программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» в России продлили до 2023 года.

Соответствующий указ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Жители страны все еще имеют возможность приобрести машину, воспользовавшись специальным предложением. Тем более что летом минувшего года условия по программам улучшили.

Скидка в размере 10 процентов стала доступна для россиян, которые воспитывают даже одного ребенка. Ранее займ на льготных условиях на покупку авто предлагался только для многодетных семей.

Кроме этого, льготными предложениями получили возможность воспользоваться медработники или россияне, которые сдали свое прежнее авто по программе trade-in. Машину в этом случае засчитают как оплату первого взноса.

Жители дальневосточного региона могут рассчитывать на получение скидки до 25 процентов.

Увеличена и максимальная стоимость автомобиля, который можно купить в кредит по программам. Если ранее она не должна была превышать одного миллиона рублей, то нынче установлена планка в 1,5 миллиона.