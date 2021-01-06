Журналистка из Дагестана 6 часов провела в реанимации с больными коронавирусом

Сегодня, 10:03

0

Image 16+
Журналистка из Дагестана 6 часов провела в реанимации с больными коронавирусом

В российском городе Махачкала журналистка из Дагестана снимала фильм про будни врачей, которые ежедневно пребывают в «красной зоне», работая с пациентами, заболевшими коронавирусом. Елена Еськина провела 6 часов вместе с медиками городской клинической больницы No1. Об этом сообщает «Mirmol».

Фильм получил название «За красной чертой». Он был заказан Министерством информатизации и массовых коммуникаций Дагестана с целью показать работу врачей, которые каждый день борются за жизни людей, которые заболели коронавирусом. Картина получилась крайне трагичной и тяжелой.

Авторы попытались донести до людей, что относиться к заболеванию нужно серьезно, и соблюдать все предписанные ограничительные меры. В фильме съемки проходили в реанимации, где пациенты лежали в тяжелом состоянии под аппаратами ИВЛ. Все они, к сожалению, на момент выхода картины, уже скончались.

Отмечается, что работа уже была опубликована в YouTube. Множество пользователей поблагодарили авторов фильма за проделанный труд.

Также известно, что Министерство информатизации и массовых коммуникаций Дагестана помимо фильма о коронавирусе поддержало работу Камала Галбацова, которая называется «Вторая волна» и проект Ильяса Ахмедова под названием «Корона испытания».

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Журналистка из Дагестана 6 часов провела в реанимации с больными коронавирусом

Сегодня, 10:03

В Superjob рассказали, у кого вырастет зарплата в 2021 году

6-01-2021, 13:24

Приставы сообщили о росте числа производств по долгам

5-01-2021, 01:09

Когда закончится пандемия коронавируса: Прогнозы врачей, ученых и чиновников

4-01-2021, 15:04

Депутат Милонов оценил работу по освобождению россиян и украинца из ливийского плена

3-01-2021, 20:54

В Минобороны рассказали о разработке в России робота РХБЗ

2-01-2021, 18:09

В Красноярске хирург и анестезиолог обручились в ковидном госпитале

2-01-2021, 15:04

Назвали самые раздражающие для россиян факторы в новогоднюю ночь

1-01-2021, 14:59

С 1 января 2021 года в России вступят в силу изменения в законах

1-01-2021, 13:29

Прокуратура начала проверку из-за отмены рейсов в аэропортах Москвы

31-12-2020, 19:24

Минобороны РФ планирует увеличить закупки истребителей Су-57

30-12-2020, 16:24

Российские санатории запустили программы реабилитации после коронавируса COVID-19

30-12-2020, 15:54

С 1 января для российских работников меняются правила увольнения за прогул

30-12-2020, 10:29

Российские военные в 2021 году получат новые С-500

30-12-2020, 09:49

Треть россиян в новогоднюю ночь загадают завершение пандемии

28-12-2020, 16:54

В Екатеринбурге вылет самолета задержали на час из-за пассажирки без маски

27-12-2020, 22:49

Полицейские сорвали проведение незаконного корпоратива мэрии российского города

26-12-2020, 20:04

Роструд представил календарь праздников и выходных дней на 2021 год

26-12-2020, 17:34

Названо число работодателей, выбирающих соискателей с антителами к коронавирусу COVID-19

25-12-2020, 17:19

Жуткое видео с полтергейстом в Уфе обсуждают в сети

25-12-2020, 13:04

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров