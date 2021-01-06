Журналистка из Дагестана 6 часов провела в реанимации с больными коронавирусом

В российском городе Махачкала журналистка из Дагестана снимала фильм про будни врачей, которые ежедневно пребывают в «красной зоне», работая с пациентами, заболевшими коронавирусом. Елена Еськина провела 6 часов вместе с медиками городской клинической больницы No1. Об этом сообщает «Mirmol».

Фильм получил название «За красной чертой». Он был заказан Министерством информатизации и массовых коммуникаций Дагестана с целью показать работу врачей, которые каждый день борются за жизни людей, которые заболели коронавирусом. Картина получилась крайне трагичной и тяжелой.

Авторы попытались донести до людей, что относиться к заболеванию нужно серьезно, и соблюдать все предписанные ограничительные меры. В фильме съемки проходили в реанимации, где пациенты лежали в тяжелом состоянии под аппаратами ИВЛ. Все они, к сожалению, на момент выхода картины, уже скончались.

Отмечается, что работа уже была опубликована в YouTube. Множество пользователей поблагодарили авторов фильма за проделанный труд.

Также известно, что Министерство информатизации и массовых коммуникаций Дагестана помимо фильма о коронавирусе поддержало работу Камала Галбацова, которая называется «Вторая волна» и проект Ильяса Ахмедова под названием «Корона испытания».