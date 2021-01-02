Когда закончится пандемия коронавируса: Прогнозы врачей, ученых и чиновников

Эксперты озвучили свои прогнозы касательно того, когда может закончиться эпидемия коронавируса в Башкирии.

Первый случай COVID-19 в Башкирии был зафиксирован весной 2020 года. И к концу минувшего года официально было подтверждено в регионе свыше 18 тыс. случаев заражения. На тот момент власти Башкирии были уверены, что ни один человек в регионе не скончается от коронавирусной инфекции, прогнозируя пик заболеваемости на май и июнь.

Доктор медицинских наук, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней БГМУ Науфаль Загидуллин говорил о том, что летом действительно обстановка может улучшиться, а осенью болезнь отступит.

Действительно, летом случаев заражения стало меньше. Но вот осенью началась вторая волна. И сейчас в БГМУ говорят о том, что отступать коронавирус начнет весной 2021 года. В Минздраве региона прогнозируют, что эпидемия будет длиться еще около полгода.

По мнению врача Глеба Глебова, который активно в соцсетях пишет о пандемии, в Башкирии будет еще и третья волна коронавируса, а справиться с эпидемией регион сможет не раньше конца нынешнего года.