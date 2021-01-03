Приставы сообщили о росте числа производств по долгам

За последние четыре года число исполнительных производств по долгам россиян выросло, практически, на четверть - по состоянию на 2020-й год их было почти 104 миллиона. Об этом рассказал заместитель начальника управления по организации исполнительного производства Федеральной службы судебных приставов (ФССП) подполковник внутренней службы Дмитрий Желудков.

«В рамках выполнения задачи по осуществлению принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц ФССП в течение ряда лет фиксируется тенденция роста количества поступающих исполнительных документов и общего количества находящихся на исполнении исполнительных производств», - рассказал он в беседе с РИА Новости.

Так, к примеру, в 2016 году их было 80,9 миллионов. Спустя год - 86,2 миллиона, а в 2018-ом - 87,6 миллиона. В последние два года количество исполнительных производств сильно возросло, ибо в 2019 году, согласно статистике, их было уже 102,9 миллиона, а за 11 месяцев минувшего года - 103,8 миллионов.

По словам Желудкова, больше всего исполнительных производств приходится на Москву, Московскую область и Краснодарский край.