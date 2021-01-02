Депутат Милонов оценил работу по освобождению россиян и украинца из ливийского плена

Член комитета Госдумы РФ по международным делам Виталий Милонов прокомментировал освобождение из плена трех россиян и одного гражданина Украины. По его словам, вызволению мужчин из ливийской тюрьмы способствовала работа российских дипломатов, специалистов Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) и общественности.

Милонов заявил, что теперь Ливия не такая опасная страна. Депутат отметил, что у российской стороны появился канал, благодаря которому можно находить и освобождать пленников ливийских тюрем.

«Но без дела Шугалея все это было бы невозможно», — добавил он.

Парламентарий отметил, что освобождению из плена четырех мужчин способствовало спасение Максима Шугалея. Российский ученый и его переводчик Самер Суэйфан провели в ливийской тюрьме «Митига» полтора года. В декабре 2020 года они вернулись на родину.

Виталий Милонов акцентировал внимание на том, что российская сторона вступилась за гражданина Украины. По его словам, Москва никогда не оставила бы в беде уроженца другого государства. В решении гуманитарных вопросов Россия не разделяет помощь для своих и чужих.

«Точно так же как и своих, мы украинцев освобождаем. Это, к сожалению, Украина либо не освободила бы, либо устроила бы пропагандистский демарш. Или еще, чего доброго, своих бы забрала, а наших отдала в плен туркам», — отметил депутат.





Напомним, самолет с тремя россиянами и украинцем на борту совершил посадку в столичном аэропорту «Шереметьево». Мужчины несколько недель назад попали в плен в Ливии. Это освобождение стало вторым за последний месяц. До этого удалось спасти Максима Шугалея и Самера Суэйфана. Тогда глава ФЗНЦ Александр Малькевич отметил, что успешную операцию удалось провести благодаря нескольким государственным структурам и частным лицам.