В Минобороны рассказали о разработке в России робота РХБЗ

В условиях радиационного, химического или биологического заражения местности лучшим решением для защиты личного состава от вредного воздействия может быть использование роботов. В России работа в этом направлении уже ведется. Так, специалисты разрабатывают многофункциональный робототехнический комплекс для войск радиационной, химической и биологической защиты, проинформировала пресс-служба отечественного оборонного ведомства.

Такой комплекс, предназначенный для проведения разведки в условиях радиационного, химического или биологического заражения, а также ликвидации его последствий, будет состоять не только из робота, но и из беспилотного летательного аппарата. Вместе они смогут выполнять весь спектр работ.

Причем комплекс «заточен» на ведение деятельности не только в условиях боевых действий, но и в мирное время.