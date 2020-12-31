В Красноярске хирург и анестезиолог обручились в ковидном госпитале

Сегодня, 15:04

Анна Лисова

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В Красноярске хирург и анестезиолог обручились в ковидном госпитале

В Красноярске хирург Игорь Анохин сделал предложение руки и сердца ординатору-анестезиологу Екатерине Внуковой у новогодней елки, установленной в «красной» зоне.

Как рассказали молодые люди, они познакомились в апреле 2020 года, когда работали в ковидном госпитале. Постепенно их общение вышло за стены больницы.

Игорь Анохин признается, что «когда делал предложение, не сомневался ни на миг, но переживал страшно». Екатерина Внукова отметила, что с возлюбленным у них небольшая разница в возрасте. Ей уже исполнилось 24, а ее жениху в 2021 году будет 27 лет. 

В «красной зоне» она проработала месяц, Игорь же там работал дольше. Позднее они вновь продолжили снова помогать пациентам с коронавирусом. По словам Екатерины, пока они не решили, когда сыграют свадьбу, но знают, что это будет, когда ситуация с коронавирусом будет спокойнее, поскольку сейчас они нужны на рабочем месте. К тому же, признается девушка, они хотели бы вместе отправиться за границу, но сейчас многие направления закрыты. 

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