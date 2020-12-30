С 1 января 2021 года в России вступят в силу изменения в законах

Сегодня, 13:29

Ольга Громова

0

Image 16+
С 1 января 2021 года в России вступят в силу изменения в законах

С наступлением каждого нового года в России вступают в законную силу многие изменения в законодательстве. И 2021-й год не будет исключением - с 1 января стоит ждать регулирования удаленной работы, перерасчет НДФЛ, льготы для IT-компаний.

Пандемия коронавируса вынудила многих россиян перейти на «удаленку». И отечественные законодатели на это отреагировали. С января набирает законную силу закон об удаленной работе. В Трудовой кодекс РФ будут добавлены следующие виды «дистанта» - удаленная работа, временная дистанционная, комбинированная удаленная. Под последним видом подразумевается совмещение работы (попеременное) в офисе и дома на «удаленке».

С первого января в России снова заработает система вытрезвителей. Создаваться они будут в регионах и муниципалитетами. Однако их организация в партнерстве с частными организациями запрещена.

Любителям алкоголя, к слову, стоит иметь в виду, что с Нового года спиртные напитки станут дороже. Ожидается подорожание не только водки, но также бренди, коньяка, игристых вин.

А автомобилистов ждут новые штрафы. С 1 января, к слову, придется платить в случае управления автомобилем, «обутым» в несезонные шины. То бишь, летом в шипованные, а зимой - в летние.

Можно схлопотать штраф и за небезопасное, агрессивное вождение, в размере 5 тысяч рублей.

С января МРОТ и прожиточный минимум жителей РФ будут рассчитываться не исходя из стоимости потребительской корзины. За основу будет браться так называемая медианная зарплата.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Прокуратура начала проверку из-за отмены рейсов в аэропортах Москвы

Вчера, 19:24

Минобороны РФ планирует увеличить закупки истребителей Су-57

30-12-2020, 16:24

Российские санатории запустили программы реабилитации после коронавируса COVID-19

30-12-2020, 15:54

С 1 января для российских работников меняются правила увольнения за прогул

30-12-2020, 10:29

Российские военные в 2021 году получат новые С-500

30-12-2020, 09:49

Треть россиян в новогоднюю ночь загадают завершение пандемии

28-12-2020, 16:54

В Екатеринбурге вылет самолета задержали на час из-за пассажирки без маски

27-12-2020, 22:49

Полицейские сорвали проведение незаконного корпоратива мэрии российского города

26-12-2020, 20:04

Роструд представил календарь праздников и выходных дней на 2021 год

26-12-2020, 17:34

Названо число работодателей, выбирающих соискателей с антителами к коронавирусу COVID-19

25-12-2020, 17:19

Жуткое видео с полтергейстом в Уфе обсуждают в сети

25-12-2020, 13:04

В январе в России будет произведено 3,5 млн доз вакцины «Спутник V»

24-12-2020, 17:39

В России значительно подорожали овощи и яйца

24-12-2020, 10:04

ВЦИОМ выяснил долю желающих привиться от COVID-19 жителей России

23-12-2020, 17:39

Специалисты Минобороны РФ досрочно завершили стройку водовода для спасения Севастополя от засухи

23-12-2020, 15:39

Более половины россиян ждут, что 2021 год будет лучшим

23-12-2020, 11:19

Каждый пятый россиянин считает, что сейчас ездить в такси небезопасно

22-12-2020, 19:54

Спецназ России начал получать новые парашюты «Стайер»

22-12-2020, 10:24

Причины роста смертности врачей от коронавируса COVID-19 назвали свердловские медики

21-12-2020, 12:54

Иностранным гостям рассказали о правилах посещения РФ

21-12-2020, 12:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров