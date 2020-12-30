С 1 января 2021 года в России вступят в силу изменения в законах

С наступлением каждого нового года в России вступают в законную силу многие изменения в законодательстве. И 2021-й год не будет исключением - с 1 января стоит ждать регулирования удаленной работы, перерасчет НДФЛ, льготы для IT-компаний.

Пандемия коронавируса вынудила многих россиян перейти на «удаленку». И отечественные законодатели на это отреагировали. С января набирает законную силу закон об удаленной работе. В Трудовой кодекс РФ будут добавлены следующие виды «дистанта» - удаленная работа, временная дистанционная, комбинированная удаленная. Под последним видом подразумевается совмещение работы (попеременное) в офисе и дома на «удаленке».

С первого января в России снова заработает система вытрезвителей. Создаваться они будут в регионах и муниципалитетами. Однако их организация в партнерстве с частными организациями запрещена.

Любителям алкоголя, к слову, стоит иметь в виду, что с Нового года спиртные напитки станут дороже. Ожидается подорожание не только водки, но также бренди, коньяка, игристых вин.

А автомобилистов ждут новые штрафы. С 1 января, к слову, придется платить в случае управления автомобилем, «обутым» в несезонные шины. То бишь, летом в шипованные, а зимой - в летние.

Можно схлопотать штраф и за небезопасное, агрессивное вождение, в размере 5 тысяч рублей.

С января МРОТ и прожиточный минимум жителей РФ будут рассчитываться не исходя из стоимости потребительской корзины. За основу будет браться так называемая медианная зарплата.