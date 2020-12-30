Назвали самые раздражающие для россиян факторы в новогоднюю ночь

Сегодня, 14:59

Александр Зуев

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Назвали самые раздражающие для россиян факторы в новогоднюю ночь

Одним из любимых праздников россиян является Новый год. Однако в новогоднюю ночь происходят не только приятные сюрпризы. Бывает так, что праздник омрачают и даже портят некоторые непредвиденные обстоятельства. 

1600 россиян, проживающих в разных регионах страны, ответили на вопросы портала SuperJob. Опрос был посвящен неприятным событиям, которые могут произойти в новогоднее торжество. В списке таких обстоятельств лидирует шум от петард. 16% опрошенных пожаловались на то, что их раздражает именно это. И большинство из них — родители маленьких детей и владельцы домашних животных. Каждый десятый опрошенный не может терпеть пьяных людей и огромного количества алкоголя. 8% респондентов разражаются, когда видят по телевизору надоевших им артистов.

3% опрошенных не терпят обилия вредной пищи на праздничном столе, а 2% огорчаются, что праздник слишком быстро заканчивается. Предновогодняя суета, недосып, подорожание услуг такси, мусор на улицах и сбои в сотовой связи также раздражают россиян.

Мужчины зачастую раздражаются от того, что им приходится тратить за один раз много денег, а женщины жалуются на «домашнее рабство», горы грязной посуды и одержимость застольем, пишет lenta.ru. Но в этом году ко всем раздражающим обстоятельствам добавляется и недовольство больных коронавирусом по поводу запрета на употребление алкоголя. Для них этот праздник будет слишком грустным.

Ранее ученые рассказали, как восполнить нехватку гормона счастья в новогодние праздники. Они посоветовали включить в меню белковые продукты, которые богаты триптофаном, аминокислотой-предшественником гормона счастья серотонина.

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