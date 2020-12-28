Российские санатории запустили программы реабилитации после коронавируса COVID-19

Сегодня, 15:54

Анна Лисова

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Российские санатории запустили программы реабилитации после коронавируса COVID-19
Прием радоновой ванны

В России санатории предлагают новые программы, разработанные для того, чтобы помочь в реабилитации тем, кто перенес COVID-19. 

Об этом рассказал ТАСС вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

По его словам, основным видом туризма в этом зимнем сезоне в России станет как раз оздоровительный туризм. Уникальные природные ресурсы, которыми обладает страна, позволяют развивать активно бальнеологию. В частности, отправиться на курорты с термальными водами можно в Сочи и на курорты Северного Кавказа. 

Помимо этого есть горячие источники на Урале и Камчатке. А на Алтае можно принимать радоновые ванны. Оздоровительный туризм развит и в Сибири, где уже действуют специальные программы по укреплению иммунитета и реабилитации после COVID-19.

По стране запущены чартерные рейсы на оздоровительные курорты. Помимо этого были также сформированы специальные программы на базе железнодорожных перевозок. 

Чернышенко посоветовал россиянам в эти новогодние праздники обратить внимание также на автомобильные маршруты по центру России. 

Но в любом случае важно соблюдать меры безопасности, введенные для сдерживания распространения коронавирусной инфекции. Помимо этого, планируя путешествие, следует учитывать ограничения, действующие в регионе. 

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