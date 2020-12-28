Минобороны РФ планирует увеличить закупки истребителей Су-57

Сегодня, 16:24

Ольга Громова

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Минобороны РФ планирует увеличить закупки истребителей Су-57

Минобороны России намерено проработать вопрос увеличения закупок для Воздушно-космических сил Су-57 - новейших отечественных истребителей пятого поколения. О планах оборонного ведомства рассказал заместитель главы Алексей Криворучко.

Он напомнил, что первый серийный контракт на поставку 76 истребителей Су-57 в войска был заключен в минувшем году летом, в ходе форума «Армия». И вот недавно, буквально несколько дней назад, ВС России уже получили первую машину.

«Уже сейчас идет проработка мероприятий по дальнейшему увеличению закупки самолетов Су-57, результаты которой будут учтены в новой государственной программе вооружения», - поведал Криворучко.

На текущий момент кипит работа над разработкой новой государственной программы вооружения на 2024-2033 годы, в ходе которой могут быть реализованы самые перспективные планы по перевооружению армии.

Самолет Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения, в котором реализована технология стелс (технология малозаметности). Борт получил сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение и новейший комплекс бортового оборудования.

Он может принять участие в воздушном бою с любым истребителем врага, а также уничтожать как наземные, так и надводные цели, передает ТАСС.

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