С 1 января для российских работников меняются правила увольнения за прогул

Стало известно о том, что в 2021 году россиян ждет очень много новых правовых и законодательных нововведений. Так, президент России Владимир Путин уже подписал закон о внесении изменений в условия увольнения работников. Примечательно, что речь идет о дистанционных сотрудниках. Об этом сообщает «ТВ Центр».

Теперь работодатель имеет право уволить своего сотрудника, если заметил, что в результате переведения его в дистанционный режим, его эффективность труда значительно снизилась.

Ранее изменения прокомментировала Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

«Уволить сотрудников можно в том случае, если он сменил место своей дислокации, не уведомив об этом работодателя, в результате чего заметно ухудшилось качество работы. Например, если человек работал дистанционно, а потом поехал на отдых, например, в Сочи, то он не сможет работать в полном объеме, находясь на пляже. В таком случае работодатель может его уволить», - сообщила Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

Также поправки в трудовом кодексе предполагают, что работодатель может перевести сотрудника в дистанционный режим только в том случае, если последний дал свое согласие на это. Кроме этого, с 2021 года запрещается снижать заработную плату сотрудникам, которые работают удаленно.