В Екатеринбурге вылет самолета задержали на час из-за пассажирки без маски

27 декабря, в воскресенье, в аэропорту Екатеринбурга «Кольцово» был задержан вылет самолета, который направлялся в Москву. Оказалось, причиной задержки стала пассажирка борта, которая более часа отказывалась надеть маску, несмотря на уговоры сотрудников и требования авиакомпании. Об этом сообщает «Екатеринбург Онлайн».

«27 декабря, был задержан вылет рейса DP-406 по направлению в Москву более чем на час по причине снятия с самолета пассажира, который отказался выполнить требования сотрудников борта», - сообщается в пресс-службе.

Очевидцы сообщили о том, что пассажиром оказалась беременная женщина. С самолета ее сняли правоохранительные органы. На данный момент он благополучно долетел до Москвы. Представители авиакомпании отметили, что этот случай является далеко не первым, когда пассажиры отказываются соблюдать меры безопасности из-за коронавируса.

Напомним, что 7 августа в Испании случилась вынужденная посадка воздушного судна по причине нахождения на борту гражданина Украины, который отказывался надеть защитную маску. Нарушитель был высажен из самолета в аэропорту Малаги. После этого судно направилось в изначальное местоположение – Мадрид.