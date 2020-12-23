Названо число работодателей, выбирающих соискателей с антителами к коронавирусу COVID-19

Названо число работодателей, выбирающих соискателей с антителами к COVID-19.

Как показал опрос Исследовательского центра SuperJob, российские работодатели приспосабливаются к реалиям сегодняшнего дня, в котором до сих пор властвует коронавирус. Так, 9% нанимателей предпочитают сотрудников, имеющих справку о наличии антител к коронавирусу.

Причем из этих 9% целых 7% работодателей хотят, чтобы такая справка присутствовала у соискателей на любую должность на их предприятии. И только 2% требуют наличие антител к коронавирусу у претендента на какие-то определенные должности.

Специалисты уточнили, что такие требования для потенциальных сотрудников в основном выдвигают на промышленных предприятиях, медучреждениях, логистических компаниях, в торговле и сфере услуг В2С.

Однако большинство - целых 83% - организаций работают по старому принципу, когда факт уже перенесенного коронавируса не является преимуществом при приеме на работу.

Еще 8% работодателей затруднились с ответом, поскольку еще не определили для себя важность антител к коронавирусу у соискателей на вакантное место.

Сотрудники SuperJob проводили опрос 18 ноября-8 декабря среди 1000 россиян в 108 населенных пунктах во всех регионах страны.

Ранее о повышении спроса на переболевших ковидом наемных работников сообщал сервис YouDo. Число запросов, содержащих слова «антитела», «иммунитет», «переболевший коронавирусом», в декабре стало больше в три раза.