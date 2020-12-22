В январе в России будет произведено 3,5 млн доз вакцины «Спутник V»

Глава Минпромторга Денис Мантуров обозначил сроки масштабного производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

По словам главы ведомства, на территории РФ только в январе должно быть произведено свыше 3,5 миллиона доз препарата. К июлю же 2021 года с конвейера должны сходить порядка 30 миллиона доз. Объемы будут увеличиваться за счет внедрения дополнительного технологического оборудования.

Однако, как подчеркнул Денис Мантуров, еще до конца сего года ожидается выпуск 2,5 миллиона доз российской вакцины от коронавируса. И это больше, чем планировалось изначально.

«У нас два показателя - это производство и ввод в гражданский оборот. Если говорить о производстве, то будет произведено в декабре более 2,5 млн доз, гражданский оборот - чуть меньше. По январю по тем планам, которые были в ноябре откорректированы и сверстаны предприятиями, - это 3,5 млн доз. И затем это эскалирует до 18 млн доз к апрелю и до 30 млн доз к июню», - заявил руководитель Минпромторга в интервью РБК.

Министр обратил внимание на то, что на мировом рынке вакцин сейчас развернулась настоящая борьба за собственные экономические интересы. Есть страны, которые откровенно играют в геополитику. Они ставят вопрос ребром: любая, только не российская вакцина, пусть даже она и лучшая.

«Есть такие, но таких точно меньшинство. А здесь уже вопрос, скажем так, экономических показателей или интересов», - резюмировал Мантуров.