В январе в России будет произведено 3,5 млн доз вакцины «Спутник V»

Сегодня, 17:39

Ольга Громова

0

Image 16+
В январе в России будет произведено 3,5 млн доз вакцины «Спутник V»

Глава Минпромторга Денис Мантуров обозначил сроки масштабного производства российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

По словам главы ведомства, на территории РФ только в январе должно быть произведено свыше 3,5 миллиона доз препарата. К июлю же 2021 года с конвейера должны сходить порядка 30 миллиона доз. Объемы будут увеличиваться за счет внедрения дополнительного технологического оборудования.

Однако, как подчеркнул Денис Мантуров, еще до конца сего года ожидается выпуск 2,5 миллиона доз российской вакцины от коронавируса. И это больше, чем планировалось изначально.

«У нас два показателя - это производство и ввод в гражданский оборот. Если говорить о производстве, то будет произведено в декабре более 2,5 млн доз, гражданский оборот - чуть меньше. По январю по тем планам, которые были в ноябре откорректированы и сверстаны предприятиями, - это 3,5 млн доз. И затем это эскалирует до 18 млн доз к апрелю и до 30 млн доз к июню», - заявил руководитель Минпромторга в интервью РБК.

Министр обратил внимание на то, что на мировом рынке вакцин сейчас развернулась настоящая борьба за собственные экономические интересы. Есть страны, которые откровенно играют в геополитику. Они ставят вопрос ребром: любая, только не российская вакцина, пусть даже она и лучшая.

«Есть такие, но таких точно меньшинство. А здесь уже вопрос, скажем так, экономических показателей или интересов», - резюмировал Мантуров.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

В январе в России будет произведено 3,5 млн доз вакцины «Спутник V»

Сегодня, 17:39

В России значительно подорожали овощи и яйца

Сегодня, 10:04

ВЦИОМ выяснил долю желающих привиться от COVID-19 жителей России

Вчера, 17:39

Специалисты Минобороны РФ досрочно завершили стройку водовода для спасения Севастополя от засухи

Вчера, 15:39

Более половины россиян ждут, что 2021 год будет лучшим

Вчера, 11:19

Каждый пятый россиянин считает, что сейчас ездить в такси небезопасно

22-12-2020, 19:54

Спецназ России начал получать новые парашюты «Стайер»

22-12-2020, 10:24

Причины роста смертности врачей от коронавируса COVID-19 назвали свердловские медики

21-12-2020, 12:54

Иностранным гостям рассказали о правилах посещения РФ

21-12-2020, 12:49

Из Петербурга в Петербург можно отправиться на поезде в новогоднюю ночь

20-12-2020, 21:34

Главврач Коммунарки Проценко заявил, что спит по пять часов в сутки

20-12-2020, 00:09

Шестилетняя россиянка вошла в десятку самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров

19-12-2020, 09:54

Смольный опроверг данные Роспотребнадзора о выходе Петербурга на плато по коронавирусу

19-12-2020, 01:04

Россиян оштрафовали на 23 млн рублей за задержку с тестами на коронавирус COVID-19

18-12-2020, 18:04

Яровая призвала раздавать COVID-больным памятки по утилизации масок

18-12-2020, 17:39

В России наличные перестанут проверять на радиоактивность

18-12-2020, 17:34

Москвичам рассказали, какие умные технологии помогают медикам и жителям в пандемию COVID-19

18-12-2020, 11:49

Новые штурмовые соединения ВДВ РФ смогут действовать в любом регионе мира

18-12-2020, 10:49

Жители России стали меньше жертвовать

17-12-2020, 01:29

«Прыжок на другой уровень»: чем вооружают российских десантников

17-12-2020, 01:09

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров