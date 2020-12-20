Спецназ России начал получать новые парашюты «Стайер»

Сегодня, 10:24

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Спецназ России начал получать новые парашюты «Стайер»

Россия приняла на вооружение новые тактические парашютные системы «Стайер», которые будут применяться в основном в Арктике. По заявлению «Ростеха», данная разработка имеет уникальные возможности, которые отлично себя демонстрируют в самых суровых условиях, пишет «ТАСС».

Входящий в корпорацию «Ростех» холдинг «Технодинамика» начал поставлять новейшие парашютные системы для десантников, которые позволяют бойцам десантироваться с больших высот, в том числе в арктических условиях. Известно, что за разработкой парашютов «Стайер» наблюдали непосредственно в Минобороны РФ — разработанная система не имеет аналогов на российском рынке и обладает уникальными возможностями, что было доказано в ходе испытаний.

«Стайер принят на вооружение и первые системы уже отправлены в войска», - сообщил генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.

Среди технических характеристик парашютной системы особо выделяется способность обеспечить десантирование войск на скорости летательного аппарата до 350 км/ч, с дополнительным грузом до 50 кг, а также возможность его применения в суровых арктических условиях — с сильными морозами и порывистыми воздушными потоками. Известно, что за основу парашюта «Стайер» лежит принцип «крыло», при которой можно осуществлять прыжки на высотах от 700 до 10 тыс. метров. Максимальный полетный вес парашюта составляет 180 кг. Как указали в пресс-службе «Технодинамика», такая система обладает повышенной маневренностью, что расширяет возможности российских спецподразделений для выполнения тактических задач.

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