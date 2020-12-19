Иностранным гостям рассказали о правилах посещения РФ

Сегодня, 12:49

0

Image 16+
Иностранным гостям рассказали о правилах посещения РФ

Европейские журналисты составили советы для тех путешественников, которые хотят посетить Россию. В целом эксперты признали РФ безопасной страной, однако порекомендовали опасаться мелких краж и возможного неуважительного отношения со стороны населения, передает «РИА Новости».

По мнению европейских журналистов, каждому визитеру в Россию перед поездкой необходимо узнать о ряде нюансов, чтобы сделать свой отдых приятным и безопасным.

«Россия — место для бесконечных путешествий, ведь она необъятна и хранит в себе массу сюрпризов. Особенно рекомендованы для посещения Дальний Восток, Урал и Европейская Россия» – написали авторы издания «EU Reporter». 

Журналисты посоветовали туристам в первую очередь позаботиться оформлением визы, которую с 2021 года получить будет еще проще с переходом РФ на электронные визы для въезда граждан более 50 государств. Также авторы порекомендовали заблаговременно запастись российской валютой, чтобы не быть обманутыми в обменниках.

Касательно этикета и особенностей менталитета россиян журналисты указали, что уважение в России имеет первостепенное значение — туристы должны уважительно относиться к пожилым гражданам, уступая им место в транспорте, а также к представителям сферы обслуживания и продавцам.

«Разговаривать в России принято тихо и уважительно, а в церквях и Мавзолее Ленина нельзя насвистывать и прятать руки в карманах брюк. В транспорте всегда уступайте место пожилым людям, даже если вы устали — никто из окружающих вас не поддержит, если вы откажетесь уступить место, и вы окажетесь в центре скандала», - указали европейские журналисты. 

Также авторы «EU Reporter» посоветовали в обязательном порядке попробовать традиционную местную кухню — окрошку, пельмени, винегрет и уху, и навестить множество рукотворных и природных памятников.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Причины роста смертности врачей от коронавируса COVID-19 назвали свердловские медики

Сегодня, 12:54

Иностранным гостям рассказали о правилах посещения РФ

Сегодня, 12:49

Из Петербурга в Петербург можно отправиться на поезде в новогоднюю ночь

Вчера, 21:34

Главврач Коммунарки Проценко заявил, что спит по пять часов в сутки

Вчера, 00:09

Шестилетняя россиянка вошла в десятку самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров

19-12-2020, 09:54

Смольный опроверг данные Роспотребнадзора о выходе Петербурга на плато по коронавирусу

19-12-2020, 01:04

Россиян оштрафовали на 23 млн рублей за задержку с тестами на коронавирус COVID-19

18-12-2020, 18:04

Яровая призвала раздавать COVID-больным памятки по утилизации масок

18-12-2020, 17:39

В России наличные перестанут проверять на радиоактивность

18-12-2020, 17:34

Москвичам рассказали, какие умные технологии помогают медикам и жителям в пандемию COVID-19

18-12-2020, 11:49

Новые штурмовые соединения ВДВ РФ смогут действовать в любом регионе мира

18-12-2020, 10:49

Жители России стали меньше жертвовать

17-12-2020, 01:29

«Прыжок на другой уровень»: чем вооружают российских десантников

17-12-2020, 01:09

Совет Федерации планирует законодательно запретить треш-стримы в интернете

16-12-2020, 23:59

«Я не ухожу из Коми»: Шугалей о работе на благо республики

16-12-2020, 16:09

В «Роскосмосе» предложили запускать спутники из пушек

16-12-2020, 11:54

В РФ решили бороться с ростом цен на продукты по-новому

14-12-2020, 22:19

Привыкшие к загранице жители России впервые провели отпуск в Сочи и удивились

14-12-2020, 19:49

У бронеавтомобиля «Стрела» в 2021 году появится еще четыре модификации

14-12-2020, 15:29

Губернатор Куйвашев проинструктировал родителей о переводе школьников на карантин по COVID-19

14-12-2020, 00:49

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров