Иностранным гостям рассказали о правилах посещения РФ

Европейские журналисты составили советы для тех путешественников, которые хотят посетить Россию. В целом эксперты признали РФ безопасной страной, однако порекомендовали опасаться мелких краж и возможного неуважительного отношения со стороны населения, передает «РИА Новости».

По мнению европейских журналистов, каждому визитеру в Россию перед поездкой необходимо узнать о ряде нюансов, чтобы сделать свой отдых приятным и безопасным.

«Россия — место для бесконечных путешествий, ведь она необъятна и хранит в себе массу сюрпризов. Особенно рекомендованы для посещения Дальний Восток, Урал и Европейская Россия» – написали авторы издания «EU Reporter».

Журналисты посоветовали туристам в первую очередь позаботиться оформлением визы, которую с 2021 года получить будет еще проще с переходом РФ на электронные визы для въезда граждан более 50 государств. Также авторы порекомендовали заблаговременно запастись российской валютой, чтобы не быть обманутыми в обменниках.

Касательно этикета и особенностей менталитета россиян журналисты указали, что уважение в России имеет первостепенное значение — туристы должны уважительно относиться к пожилым гражданам, уступая им место в транспорте, а также к представителям сферы обслуживания и продавцам.

«Разговаривать в России принято тихо и уважительно, а в церквях и Мавзолее Ленина нельзя насвистывать и прятать руки в карманах брюк. В транспорте всегда уступайте место пожилым людям, даже если вы устали — никто из окружающих вас не поддержит, если вы откажетесь уступить место, и вы окажетесь в центре скандала», - указали европейские журналисты.

Также авторы «EU Reporter» посоветовали в обязательном порядке попробовать традиционную местную кухню — окрошку, пельмени, винегрет и уху, и навестить множество рукотворных и природных памятников.