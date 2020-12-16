Яровая призвала раздавать COVID-больным памятки по утилизации масок

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая считает упущением, что не все больные коронавирусом в России знают санитарно-эпидемиологические правила на время пандемии коронавируса. Поэтому она, выступая на заседании президиума Совета законодателей, призвала начать доставлять зараженным COVID вместе с лекарственными препаратами памятки о правилах утилизации медицинских отходов, передает РИА Новости.

«Сегодня значительному количеству граждан на амбулаторном лечении мы доставляем лекарственные препараты — речь идет о больных COVID-19 — но нигде и никогда этим больным не выдавались памятки о порядке их действий в отношении тех медицинских отходов — и инъекций, если таковые имеются, и индивидуальных средств — с точки зрения безопасности», - заявила Ирина Яровая.

Вице-спикер отметила, что это очень большое упущение, и обратилась в этой связи к Роспотребнадзору с просьбой разработать рекомендации и начать доставлять их ковид-больным в одночасье с лекарствами.

В РФ за прошедшие сутки, напомним, выявлено 28,5 тысячи новых случаев инфицирования коронавирусом. Выздоровело людей меньше, чем заболело: чуть более 26 тысяч.