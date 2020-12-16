Россиян оштрафовали на 23 млн рублей за задержку с тестами на коронавирус COVID-19

Сегодня, 18:04

Анна Лисова

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Россиян оштрафовали на 23 млн рублей за задержку с тестами на коронавирус COVID-19

Более чем на 23 млн рублей выписаны штрафы за задержку с тестами на COVID-19. 

Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора, передает РИА Новости

Речь идет о штрафах, которые придется уплатить гражданам, которые после возвращения из-за границы, несвоевременно прошли обследование на COVID-19. Как уточнили в ведомстве, на данный момент в отношении этих граждан наложено штрафов на общую сумму 23 075 600 рублей.

Напомним, те россияне, которые вернулись из-за границы должны в течение трех календарных дней после возвращения сдать тест на COVID-19 и разместить информацию о результатах на Едином портале Госуслуг. До момента получения результатов необходимо соблюдать режим самоизоляции. 

Роспотребнадзор напоминает, что при выезде за границу риск заражения коронавируом возрастает. Особо важно соблюдать все меры профилактики распространения коронавируса и при симптомах инфекционного заболевания сразу же обращаться к врачу.

Также, отправляясь на отдых за границу, стоит изучить, какие санитарные меры действуют в стране, куда едет путешественник. В ряде стран введен комендантский час, ограничены часы  работы заведений общепита. Ограничения могут касаться и работы общественного транспорта. 

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