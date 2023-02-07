Пригожин призвал защищать от дискредитации только обычных бойцов, а не руководство

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Новые поправки о защите участников спецоперации от дискредитации не должны распространяться на руководящий состав, заявил бизнесмен Евгений Пригожин.
Предприниматель по просьбе редакции издания «Блокнот» прокомментировал новые поправки к статье о привлечении к ответственности за дискредитацию участников СВО, в том числе бывших заключенных. Пригожин пояснил, что текст поправок пока не видел, однако может кое-что о них рассказать, передает пресс-служба компании «Конкорд».
Он считает, что люди должны иметь возможность критиковать руководство добровольческих подразделений. Бизнесмен отметил, что это касается и его самого – как главы самого крупного подразделения.
В заключение бизнесмен поблагодарил депутатов Госдумы за их «позицию по заграничным тусовочкам чиновников». Речь идет о тех представителях власти, которые ездят отдыхать за рубеж.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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