Пригожин призвал защищать от дискредитации только обычных бойцов, а не руководство

Новые поправки о защите участников спецоперации от дискредитации не должны распространяться на руководящий состав, заявил бизнесмен Евгений Пригожин.

Предприниматель по просьбе редакции издания «Блокнот» прокомментировал новые поправки к статье о привлечении к ответственности за дискредитацию участников СВО, в том числе бывших заключенных. Пригожин пояснил, что текст поправок пока не видел, однако может кое-что о них рассказать, передает пресс-служба компании «Конкорд».

«Второе, основное в этих поправках то, что никто не будет трясти грязным бельем людей, которые воевали или погибали с оружием в руках за Родину. Их биографии и их история должны быть очищены. К добровольцам нужно относиться с не меньшим уважением, чем к тем, кто воюет по долгу службы. И очень важная третья часть. Поправки должны касаться только обычных бойцов. Руководство народ должен критиковать столько, сколько считает нужным», — заявил Пригожин.

Он считает, что люди должны иметь возможность критиковать руководство добровольческих подразделений. Бизнесмен отметил, что это касается и его самого – как главы самого крупного подразделения.

«Без критики нет прогресса. На войне святы только бойцы, с погонами или без. А руководство должно нести полную неотвратимую ответственность перед народом. Поэтому, пользуясь случаем, хочу попросить глубокоуважаемых депутатов в этих поправках защитить бойцов, но исключить руководящий состав», — заявил Евгений Пригожин.

В заключение бизнесмен поблагодарил депутатов Госдумы за их «позицию по заграничным тусовочкам чиновников». Речь идет о тех представителях власти, которые ездят отдыхать за рубеж.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,

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