Жители России стали меньше жертвовать

Представители благотворительных и волонтерских организаций предоставили годовой отчет, в котором указано, что россияне стали меньше жертвовать на благотворительность. Сообщается, что фонды «Жизнь», «Подсолнух», «Орби», «Живой», и Русфонд «Подари жизнь» недополучили примерно 30% пожертвований, передает «Lenta.ru».

Как отметила директора фонда «Подсолнух» Ирина Бакрадзе, на снижение поступлений финансовых благотворительных средств повлияла пандемия коронавируса.

«Из-за введения карантинных ограничений мы были вынуждены отменить почти все запланированные мероприятия, в том числе и благотворительны вечера в Театре имени Вахтангова. В результате финансирование сократилось почти на треть», -сообщила Ирина Бакрадзе.

В фонде «Дети-бабочки» рассказали, что в июне организация пережила серьёзный кризис, когда пожертвования физических лиц упали на 31,45% по сравнению с прошлым годом.

Представители Русфонда рассказали, что объемы финансирования у них упали примерно на 23%, и для того, чтобы продолжать функционировать, организации пришлось уменьшить площадь рабочего офиса на 50 процентов. Организация «Дети-бабочки» нашли другой выход из кризиса — сократили пилотный проект «ЭКО для родителей детей-бабочек».

«Благодаря процедуре ЭКО участники нашей программы могли родить второго ребенка здоровым. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и нам пришлось ликвидировать этот проект в 2020 году», - сообщила основатель и председатель «Дети-бабочки» Алена Куратова.

Сообщается, что фонд «Живой» также вынужден был пересмотреть запланированные мероприятия, и отказаться от обучения врачей, а также командировок, связанных с обменом опытом с другими специалистами.