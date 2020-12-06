Стычка пассажира с полицией на борту летящего из Астрахани в Москву самолета попала на видео

В Астрахани из-за пьяного пассажира-дебошира на полтора часа был задержан вылет самолета на Москву. Стычка мужчины с полицией на борту лайнера попала на видео , ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах можно увидеть, что пассажир подшофе ведет себя не подобающим образом. Мало того, что мужчина отказался надевать защитную маску, так он еще и отчаянно спорит со стражами порядка, доказывая свою правоту. Также дебошир отталкивает полицейских, которые стремились вывести его из салона.

Mash обратил внимание на то, что все это происходило на глазах российского актера Кирилла Емельянова, звезды «Кадетства». Артист летел на съемки с пересадкой в столице и был крайне недоволен тем, что из-за буйного пассажира в нетрезвом состоянии вылет самолета задержали.

По данным некоторых СМИ, тем самым очевидцем, который заснял стычку дебошира с полицией, является именно Емельянов.