Стычка пассажира с полицией на борту летящего из Астрахани в Москву самолета попала на видео

Сегодня, 20:44

Ольга Громова

0

Image 16+
Стычка пассажира с полицией на борту летящего из Астрахани в Москву самолета попала на видео

В Астрахани из-за пьяного пассажира-дебошира на полтора часа был задержан вылет самолета на Москву. Стычка мужчины с полицией на борту лайнера попала на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах можно увидеть, что пассажир подшофе ведет себя не подобающим образом. Мало того, что мужчина отказался надевать защитную маску, так он еще и отчаянно спорит со стражами порядка, доказывая свою правоту. Также дебошир отталкивает полицейских, которые стремились вывести его из салона.

Mash обратил внимание на то, что все это происходило на глазах российского актера Кирилла Емельянова, звезды «Кадетства». Артист летел на съемки с пересадкой в столице и был крайне недоволен тем, что из-за буйного пассажира в нетрезвом состоянии вылет самолета задержали.

По данным некоторых СМИ, тем самым очевидцем, который заснял стычку дебошира с полицией, является именно Емельянов.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Стычка пассажира с полицией на борту летящего из Астрахани в Москву самолета попала на видео

Сегодня, 20:44

Песков подумал о завещании, когда заразился коронавирусом

Сегодня, 14:54

Пригожин: Олевский создает фейки по заказу западных спецслужб

Сегодня, 11:59

«Почта России» выделит 3,5 миллиона рублей на мотивацию руководства

Сегодня, 09:24

На Урале меценаты семьям погибших от коронавируса медиков выплатят по 200 тысяч рублей

Сегодня, 00:14

Раскрыта секретная статистика по заболевшим COVID-19 в Екатеринбурге

Вчера, 17:39

В России могут ввести предновогодние выплаты

6-12-2020, 19:09

В России потребовали ввести налог на бездетность

6-12-2020, 17:54

В пресс-службе "Конкорда" назвали безосновательной резолюцию Конгресса США против Пригожина

4-12-2020, 20:44

Более половины россиян поддерживает отмену новогодних гуляний по всей стране

3-12-2020, 18:59

В Минздраве заявили о необходимости скорректировать целевые показатели по снижению смертности

3-12-2020, 17:29

В Красноярске минздрав назвал сроки начала третьей волны коронавируса

3-12-2020, 16:59

На Кубани выявили продажу поддельных справок об отсутствии СOVID-19

3-12-2020, 16:09

Главе комитета по культуре Петербурга «влепили» выговор из-за концерта Басты

2-12-2020, 23:14

Верховный суд постановил, что в торговых объектах могут отказывать в обслуживании клиентам без масок

2-12-2020, 15:44

В Роскачестве раскрыли опасность услуги «автоплатеж» с карты

2-12-2020, 14:04

Структура «Сбера» может стать единым поставщиком вакцин против COVID-19

2-12-2020, 11:44

Онищенко призвал заболевших коронавирусом COVID-19 не делать КТ без назначения врача

1-12-2020, 23:24

Мурашко назвал процент свободных коек для больных коронавирусом COVID-19

1-12-2020, 15:34

Принадлежность автора книги «Война без правил» к ЧВК «Вагнера» неизвестна

30-11-2020, 20:36

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров