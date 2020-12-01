Более половины россиян поддерживает отмену новогодних гуляний по всей стране

Сегодня, 18:59

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Более половины россиян поддерживает отмену новогодних гуляний по всей стране

Российский «Фонд общественное мнение» в период 20-22 ноября провел опрос среди тысячи совершеннолетних граждан страны. Результат показал, что 23% россиян не поддерживают идею отмены празднования новогодних праздников для уменьшения роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает «Эхо Москвы».

39% опрошенных сообщили, что отмена массовых гуляний может существенно помочь в борьбе с коронавирусом, а 30% считает, что результат отмены будет несущественным.

На данный момент отмена массового празднования была произведена в некоторых регионах России. Общего решения для всей страны пока не было.

75% из числа опрошенных ответили, что поддерживают решение властей об отмене гуляний, а 20% имели противоположное мнение.

Из 75% согласных 35% отметили, что данное введение снизит рост заболеваемости, 21% решил, что это просто правильная и нужная мера, 17% сообщили, что это поможет избежать массового скопления людей, 8% ответили, что данные меры – это забота правительства о людях, 3% отметили, что Новый год в принципе нужно отмечать дома.

5% граждан, возмущенных запретом празднований, отметили, что Новый год – это старая традиция, 3% отметили, что данные введения ничего не дадут, а 2% уверенны в том, что опасность коронавируса слишком преувеличена и политизирована, а отмечать праздник все равно все будут в больших компаниях, ведь заразиться можно где угодно.

На вопрос, нужно ли отменить новогодние празднования по всей стране, 51% ответили утвердительно, а 24% отметили, что запрета будет достаточно для нескольких регионов.

Кроме этого, 86% опрашиваемых сообщили, что, несмотря на какие-либо введения ограничений и запретов, свои планы на празднование Нового года не изменят.

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