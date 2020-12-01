На Кубани выявили продажу поддельных справок об отсутствии СOVID-19

В Генпрокуратуру поступило обращение Общероссийского народного фронта с просьбой взять на контроль проблему изготовления и продажи фальшивых справок об отсутствии COVID-19. Представители ОНФ также предложили ужесточить наказание за продажу и покупку справок без сдачи анализов.

Между тем всероссийский мониторинг показал, что приобрести фальшивку за небольшую плату можно без труда в Москве и Санкт-Петербурге, Московской, Нижегородской, Самарской, Волгоградской, Белгородской, Воронежской областях, в республиках Крым, Башкортостан, Мордовия и ряде других регионов. На Кубани такую справку доставят на дом из Москвы и Санкт-Петербурга.

Наличие поддельных документов, гуляющих по стране, не указывает на то, что люди, приобретающие фальшивые справки, потенциально заражены. Но они уклоняются от проверки и таким образом повышают риск распространения пандемии.

Как правило, фальшивые документы покупают люди, которым необходимо трудоустроиться, выйти на работу после самоизоляции, оформиться в клинику на стационарное лечение или выехать за границу. Справку можно приобрести при условии предоплаты, а транспортные расходы необходимо оплатить при получении в почтовом отделении.

Обычна такая справка готовится в течение дня. Ее стоимость без подтверждения в медицинской организации составляет 1500 рублей и 2000 рублей - с подтверждением. Реклама таких услуг размещена в сети, в том числе на сайтах учреждений, которые позиционируют себя как медицинские.

Такие фальшивки предлагают в профильных группах соцсетей. Поддельные документы отправляют в электронном формате PDF через WhatsApp, Telegram или курьерской доставкой, пишет spb.aif.ru

Судя по всему, организации и группы людей, которые промышляют фальшивыми бумагами, не знают, что подделка документов и их намеренное предъявление – это правонарушение, за которое предусмотрено административное наказание или привлечение к уголовной ответственности.