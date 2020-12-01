В Красноярске минздрав назвал сроки начала третьей волны коронавируса

О третьей волне коронавирусной инфекции заговорили в Красноярске.

В ходе заседания комитета по охране здоровья и соцполитики Заксобрания края министр здравоохранения региона Борис Немик рассказал, что в конце января 2021 года в регионе может начаться третья волна коронавируса.

По его словам, подготовку к третьей возможной волне уже начали в регионе. Ожидается, что она может затянуться до конца февраля. Но пока точных прогнозов касательной третьей волны коронавируса нет.

Немек отметил, что консультации по поводу следующей волны коронавируса будут проводитсья с учеными и специалистами Роспотребнадзора. Насколько серьезной она будет, по его словам, во многом зависит от формирования коллективного иммунитета.

«В течение недели ученые уточнят прогноз, какие пики и какой интенсивности мы можем ожидать в начале следующего года», — подчеркнул Немик.

Он сообщил, что в регионе идет подготовка резерва медицинских работников, а также прорабатывается план функционирования коечного фонда для больных с коронавирусом.

Немик сообщил, что в Красноярском крае пик волны коронавируса был пройдет с 16 ноября, после чего ситуация стабилизировалась. На данный момент наблюдается снижение числа пациентов, которые нуждаются в госпитализации.