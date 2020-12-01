В Минздраве заявили о необходимости скорректировать целевые показатели по снижению смертности

Представители российского Минздрава выдвинули инициативу по коррекции целевых показателей, касающихся снижения смертности от коронавируса. По заявлению замминистра здравоохранения России Олега Салагая, эта тенденция является одной из ключевой в программе национального проекта «Демография».

Такая «коррекция» данных, включающая снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, увеличение рождаемости и ожидаемой продолжительности здоровой жизни является приоритетной направленностью программы «Демография». По заявлению заместителя министра здравоохранения России Олега Салагая, которое он сделал на совещании в Совфеде, такая корректировка вызвана новыми данными в условиях мировой пандемии.

«В силу объективных причин здесь будут предполагаться некоторые корректировки плановых значений. Но при обсуждении любой корректировки мы, конечно, должны прежде всего исходить из возможности реализации дополнительных мероприятий, которые могли бы обеспечить достижение показателя, который был изначально запланирован», - заявил замминистра здравоохранения.

Салагай добавил, что необходимо принять дополнительные меры для того, чтобы нивелировать те негативные тенденции, которые фиксируются за счет дополнительных усилий на ряде приоритетных направлений.

Также по словам Олега Салагая, в ведомстве ожидают традиционного прироста смертности в первые дни нового года.

«Из-за такой тенденции при работе с регионами мы должны в обязательном порядке обращать внимание региональных коллег на эту проблематику, и для нас это дополнительный резерв сохранения жизней, которым мы, конечно, не имеем права пренебрегать», - отметил замминистра здравоохранения.