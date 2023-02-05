Каждый день идет тяжелая работа, в результате которой бюрократия ломается: Пригожин о наделении статусом ветерана боевых действий всех участников СВО

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Мать одного из погибших во время украинского конфликта бойцов ЧВК «Вагнер» обратилась к предпринимателю Евгению Пригожину, отметив, что участники СВО имеют разные статусы. По этой причине «частники» не могут получить льготы от государства.
Ранее к Пригожину обратилась семья героически погибшего бойца ЧВК «Вагнер» Виктора Ульяненко из ЯНАО. Родственники рассказали предпринимателю, что местная администрация проигнорировала его похороны, и они были вынуждены везти тело сына в собственном прицепе до кладбища.
Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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