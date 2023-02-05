Каждый день идет тяжелая работа, в результате которой бюрократия ломается: Пригожин о наделении статусом ветерана боевых действий всех участников СВО

Сегодня, 13:38

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Каждый день идет тяжелая работа, в результате которой бюрократия ломается: Пригожин о наделении статусом ветерана боевых действий всех участников СВО
Евгений Пригожин

Мать одного из погибших во время украинского конфликта бойцов ЧВК «Вагнер» обратилась к предпринимателю Евгению Пригожину, отметив, что участники СВО имеют разные статусы. По этой причине «частники» не могут получить льготы от государства.

«Поверьте, что каждый день идет тяжелая работа. В результате этой работы бюрократия ломается. И уже в ближайшее время все участники боевых действий, вне зависимости от того, являлись они военнослужащими или добровольцами, пришли они из мест лишения свободы или нет, будут получать статус ветерана боевых действий. Поэтому Родина о них знает и помнит, несет и будет нести обязательства перед родственниками», — приводит слова бизнесмена пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее к Пригожину обратилась семья героически погибшего бойца ЧВК «Вагнер» Виктора Ульяненко из ЯНАО. Родственники рассказали предпринимателю, что местная администрация проигнорировала его похороны, и они были вынуждены везти тело сына в собственном прицепе до кладбища.

Текст: Информационное агентство «Что происходит»,
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