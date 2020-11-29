Права пациентов с коронавирусом разъяснили страховщики

Вчера, 20:04

Ольга Громова

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Права пациентов с коронавирусом разъяснили страховщики

Всероссийский союз страховщиков обнародовал информацию о том, какими правами и обязанностями обладает заболевший Covid-19 человек.

В ней идет речь в том числе и о приезде скорой. Страховщики обращают внимание на то, что если у пациента состояние, которое угрожает его жизни, карета должна приезжать к такому пациенту за 20 минут.

К больному должны направить бригаду скорой помощи, если температура тела у него поднялась выше 38,5, если он начинает испытывать проблемы с дыханием, если есть ощущение нехватки воздуха, одышка и так далее.

Если пациент пребывает в тяжелом состоянии, но непосредственно его жизни ничто не угрожает, бригада «скорой помощи» примчать к нему должна в течение двух часов.

Что касается тестов на коронавирус, недопустимо, чтобы человек ждал результатов долго - сообщаться они должны в течение двух-трех суток.

Если результаты утеряны или сроки превышены, пациентам необходимо напрямую обращаться в страховую медицинскую организацию.

«Отсутствие результата тестирования оцениваются экспертом как его непроведение. А при отсутствии проведения показанного пациенту диагностического исследования предусмотрено применение к медицинской организации финансовых санкций», — сообщили в союзе страховщиков.

На текущий момент почти все страховые компании предоставляют россиянам услуги по страхованию жизни и здоровья на случай заболевания коронавируса. Получить страховку можно после прохождения ПЦР-теста. Услуги по страхованию жизни и здоровья на случай заболевания коронавирусом предоставляются практически во всех страховых компаниях.

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