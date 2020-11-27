В Ледовом дворце отреагировали на претензии по поводу концерта Басты в Петербурге

Сегодня, 11:19

Ольга Громова

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В Ледовом дворце отреагировали на претензии по поводу концерта Басты в Петербурге

Представители Ледового дворца отреагировали на упреки и претензии касательно концерты Басты, который состоялся в Петербурге 27 ноября.

Заместитель генерального директора по правовым вопросам концертной площадки Георги Николов в своем комментарии газете «Фонтанка» заявил, что не стоит делать выводы по видео в социальных сетях, поскольку ролик «нечетко все отображает».

По его словам, партер в зале был выстроен, а заполняемость зала не превысила 50 процентов. Зрителей было гораздо меньше, нежели это разрешено.

Напомним, первый концерт рэпера Василия Вакуленко, более известного как Баста, состоялся 27 ноября в Ледовом дворце. После выступления исполнитель поделился в социальных сетях видео, на котором видно, что концерт собрал много людей. При этом зрители стояли плечом к плечу и социальной дистанции, судя по всему, не придерживались.

При этом сам Баста выразил слова благодарности своим фанатам за "понимание и соблюдение правил безопасности". Именно для того, чтобы поклонники не создавали толпы и могли побывать на концерте любимого исполнителя, 28 ноября прошел его второй концерт.

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