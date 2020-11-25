В Новосибирске ледовую арену введут в эксплуатацию в начале 2022 года

Сегодня, 13:24

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В Новосибирске ледовую арену введут в эксплуатацию в начале 2022 года
Строительство ледовой арены в Новосибирске

Ледовую арену в Новосибирске введут в эксплуатацию в начале 2022 года. Сейчас же рабочие заняты бетонированием четвертого этажа здания.

На правительственном сайте Новосибирской области сообщили, что строящаяся в настоящее время Ледовая арена будет сдана в эксплуатацию не позже начала 2022 года. Хотя ранее планировалось это сделать, правда, с благоустройством прилегающей территории, к лету 2022 года. Власти намерены провести во Дворце матчи молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года, а первые спортивные состязания - уже к концу 2022 года.

Строят будущий ЛДС на левом берегу Оби неподалеку от метромоста. В настоящее время строители бетонируют четвертый этаж. В строительстве задействованы более 300 человек, а на следующей неделе ожидается еще и пополнение в сто человек - чтобы не сбавлять темпов работ.

Глава регионального Минстроя Иван Шмидт подчеркивает, что «Технологический процесс, который применяется при возведении ледовой арены, не позволяет останавливать строительство на объекте ни на день. Подрядчик – ООО «ЭлинАльфа» – работает согласно установленному графику».

Контролирует стадии строительства губернатор региона Андрей Травников.

«С учетом сроков проведения чемпионата мира, ввод в эксплуатацию многофункциональной ледовой арены, объектов инфраструктуры и благоустройства территории запланирован не позднее начала 2022 года. Стоимость всего комплекса работ оценивается в 19,5 млрд рублей, из которых 10,5 миллиардов рублей – строительство ЛДС», - отмечается в сообщении на правительственном сайте.

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