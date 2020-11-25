В Красноярске на трое суток ввели режим «черного неба»

Сегодня, 11:54

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В Красноярске на трое суток ввели режим «черного неба»

Метеорологи спрогнозировали особо неблагоприятные метеоусловия для населения Красноярска. По сообщению Среднесибирского управления гидрометеологии и мониторингу окружающей среды, до конца месяца в регионе вводится режим «черного неба», передает «НГС 24».

По прогнозу синоптиков, режим «черного неба», при котором формируются неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере погодные условия, произойдет с пятницы до понедельника. По сообщению на сайте Среднесибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в последний раз такой режим был объявлен в середине ноября. В этот период возможно усиление побочных симптомов — слезливости глаз и ухудшения зрения, першения в горле и головных болей.

Несмотря на то, что Красноярск входит в федеральную программу «Чистый воздух» которая должна существенно улучшить качество воздуха в городе, с начала года подобные погодные условия происходили уже несколько раз.

«С 14 часов (10.00 мск) 27 ноября 2020 года до 14 часов 30 ноября 2020 года на территории Красноярска ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности», -значится в сообщении метеорологов. 

Популярный сервис Nebo.live уже зафиксировал опасное состояние воздуха в разных районах города: особенно плохо дела обстоят для жителей центра и правобережья. Высокий уровень загрязнения остается даже в удаленных частях города, например в Академгородке.

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