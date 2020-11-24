Требование справки об отсутствии коронавируса при госпитализации может быть отменено

Заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин заявил о том, что требования, по которому гражданам нельзя поступать на плановую госпитализацию без наличия отрицательного теста на наличие коронавируса, будут отменены. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Минздрав подписал приказ, по условиям которого будет отменено требование о наличии отрицательного анализа на коронавирус перед госпитализацией за 7 дней. Такое решение было принято в связи с накопленным опытом работы с больными коронавирусом», - сообщил заместитель.

Однако Камкин уточнил, что в момент госпитализации больной все же должен будет сдать тест на коронавирус.

«При наличии симптомов ОРВИ или других подобных заболеваний пациента в принципе не будут направлять на плановую госпитализацию до тех пор, пока он не поправится. А при поступлении в больницу человек, конечно, должен пройти тестирование способом, который доступен для определенной медицинской организации», - заключил Евгений Камкин.